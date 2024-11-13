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نجاد عصام فارس لـ الجديد: هوكستين ما زال يلعب دوره وسمعت أن ترامب طلب منه أن "يحلّ الموضوع"
2024-11-13 | 12:31
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نجاد عصام فارس لـ الجديد: هوكستين ما زال يلعب دوره وسمعت أن ترامب طلب منه أن "يحلّ الموضوع"
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نجاد عصام فارس لـ الجديد: هوكستين ما زال يلعب دوره وسمعت أن ترامب طلب منه أن "يحلّ الموضوع"
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