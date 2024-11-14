محامي جورج عبدالله للجديد: محكمة تنفيذ الأحكام في فرنسا أصدرت قراراً بالإفراج عن جورج عبدالله ولكن الدولة الفرنسية لا تريد ذلك وسيقوم المدعي العام الذي يمثل الدولة الفرنسية بطلب الاستئناف