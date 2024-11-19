عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ايهاب حمادة لـ الجديد: الرئيس بري مخول بالاجابة ومتابعة المسار السياسي وهو لا يفرط بسيادة لبنان ونحن عبرنا بشكل واضح أننا نسعى إلى وقف لإطلاق النار

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزالدين لـ الجديد: لا يوجد خيار أمام المقاومة غير الدفاع عن شعبنا وأرضنا وهي لن توفّر أي إمكانيات في سبيل ذلك