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خاص الجديد
مر اسلة الجديد: لودريان يحضر الجلسة التشريعية لمجلس النواب
2024-11-28 | 05:35
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مر اسلة الجديد: لودريان يحضر الجلسة التشريعية لمجلس النواب
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الجديد:
لودريان
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التشريعية
لمجلس
النواب
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معلومات "الجديد": لا لقاء بين لودريان ورئيس التيار الوطني الحر نظرا إلى تواجد باسيل خارج لبنان إلا أن اتصالاً هاتفياً دار بينهما في الصباح
سفير لبنان السابق في واشنطن أنطوان شديد لـ الجديد: اتفاق وقف إطلاق النار جدي ونال دعم المجتمع الدولي بأكمله بالتالي فمن الطبيعي أن يواجه مطبات عدة ولكن أعتقد أنه سيتغلب عليها
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