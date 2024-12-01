مصادر القوات اللبنانية لـ الجديد: "القوات" ستبدأ غداً الإثنين اتصالات مكثّفة مع الكتل المعارضة والوسطية والخصوم عبر وسطاء للتوصل إلى تفاهم حول انتخاب رئيس في جلسة 9 كانون الثاني