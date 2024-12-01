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الوكالة الوطنية: جنود العدو الاسرائيلي عمدوا من موقعهم في أطراف بلدة مارون الراس إلى إطلاق نيران رشاشاتهم الثقيلة باتجاه مدينة بنت جبيل وبلدتي عيناتا وعيترون
الوكالة الوطنية: جنود العدو الاسرائيلي عمدوا من موقعهم في أطراف بلدة مارون الراس إلى إطلاق نيران رشاشاتهم الثقيلة باتجاه مدينة بنت جبيل وبلدتي عيناتا وعيترون
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خاص الجديد

السفير السابق إدوارد غابريال لـ وهلق شو: الاتفاق يقضي بنزع السلاح من جميع الأطراف اللبنانية بكل المناطق ليكون الجيش اللبناني هو المسلّح الوحيد

2024-12-01 | 15:20
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السفير السابق إدوارد غابريال لـ وهلق شو: الاتفاق يقضي بنزع السلاح من جميع الأطراف اللبنانية بكل المناطق ليكون الجيش اللبناني هو المسلّح الوحيد
السفير السابق إدوارد غابريال لـ وهلق شو: الاتفاق يقضي بنزع السلاح من جميع الأطراف اللبنانية بكل المناطق ليكون الجيش اللبناني هو المسلّح الوحيد
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السفير السابق إدوارد غابريال لـ وهلق شو: الاتفاق يقضي بنزع السلاح من جميع الأطراف اللبنانية بكل المناطق ليكون الجيش اللبناني هو المسلّح الوحيد

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