محمود قماطي لـ #الجديد: حزب الله قوي جداً في الحضور السياسي وفي مقاومته ولسنا بحاجة لأي عمل عسكري أو أمني لتعزيز عملنا السياسي

مصدر دبلوماسي بريطاني لـ"الجديد": نكثّف الاتصالات مع الأميركيين والفرنسيين كما مع الأفرقاء اللبنانيين لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله واسرائيل وسنتابع ملف الدعم اللوجستي للجيش اللبناني