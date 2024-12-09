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خاص الجديد

إجراء جديد من الأمن العام على الحدود ما هو؟

2024-12-09 | 15:31
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إجراء جديد من الأمن العام على الحدود ما هو؟
إجراء جديد من الأمن العام على الحدود ما هو؟

أفادت مصادر الأمن العام للجديد أن "المديرية العامة للأمن العام اللبناني تقوم حالياً بدراسة ملفات الأفراد والعائلات السوريين على حدة، مع التركيز على الوضع العائلي، حيث يتم اتخاذ قرارات بشأن ختم بطاقات الهوية أو إخراج القيد أو جوازات السفر".

وأشار المصدر إلى أنه "يتم تطبيق إجراء استثنائي يتمثل في توقيع تعهد بالعودة، الذي ينص على السماح بدخول لبنان لمدة زيارة محددة بشهر واحد فقط، غير قابل للتمديد".

وأكدّ: "المديرية العامة للأمن العام تتابع بشكل دقيق التقيد بالشروط المعلنة لدخول السوريين إلى لبنان، لافتة إلى رفض عدد كبير من طلبات الدخول للنازحين لعدم استيفائهم الشروط المطلوبة. وتضمنت أسباب الرفض عدم حيازة المستندات القانونية اللازمة أو وجود شكوك بشأن صحة الأسباب المقدمة لدخولهم إلى لبنان".
إجراء جديد من الأمن العام على الحدود ما هو؟

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