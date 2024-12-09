إجراء جديد من الأمن العام على الحدود ما هو؟

أفادت مصادر الأمن العام للجديد أن "المديرية العامة للأمن العام اللبناني تقوم حالياً بدراسة ملفات الأفراد والعائلات السوريين على حدة، مع التركيز على الوضع العائلي، حيث يتم اتخاذ قرارات بشأن ختم بطاقات الهوية أو إخراج القيد أو جوازات السفر".

