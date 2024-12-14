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مصادر بنشعي عن لقاء فرنجية - خليل - بعلبكي: فرنجية أبلغ زواره برغبته في دعم قائد الجيش وعند استنكار ضيفيه الامر طرحا عليه مجموعة من الاسماء أبرزها جورج خوري وزياد بارود واللواء الياس البيسري
2024-12-14 | 13:35
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مصادر بنشعي عن لقاء فرنجية - خليل - بعلبكي: فرنجية أبلغ زواره برغبته في دعم قائد الجيش وعند استنكار ضيفيه الامر طرحا عليه مجموعة من الاسماء أبرزها جورج خوري وزياد بارود واللواء الياس البيسري
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