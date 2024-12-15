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مدير مطار دمشق لـ #الجديد: نسابق الزمن لفتح المطار من جديد وقريباً ستتم إجراءات تجريبية لحركة الطيران
2024-12-15 | 07:12
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مدير مطار دمشق لـ #الجديد: نسابق الزمن لفتح المطار من جديد وقريباً ستتم إجراءات تجريبية لحركة الطيران
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مدير مطار دمشق لـ #الجديد: نسابق الزمن لفتح المطار من جديد وقريباً ستتم إجراءات تجريبية لحركة الطيران
خاص الجديد
محليات
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كاميرا الجديد تتجوّل داخل أكبر مصنع للكبتـاغون بالعالم العربي عند الحدود اللبنانية السورية
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