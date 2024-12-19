وزير العدل هنري خوري لـ #الجديد: المجلس العدلي بدأ بتلقي طلبات لإخلاء سبيل ولا صحة لكل ما يتم تداوله عن إخلاء سبيل الموقوفين خلال الساعات القليلة المقبلة