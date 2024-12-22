بالفيديو - هاذا ما قاله الشرع عن مزارع شبعا لـ الجديد

هكذا ردّ القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع على سؤال الزميلة رواند بو ضرغم حول مزارع شبعا.@Rawandbudargham pic.twitter.com/m4u2bgAzTg
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 22, 2024
هكذا ردّ القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع على سؤال الزميلة رواند بو ضرغم حول مزارع شبعا.@Rawandbudargham pic.twitter.com/m4u2bgAzTg
شرعا.. ظهرت القيادةُ السوريةُ الحديثة على صورةِ الدولة ورجالاتِها، ورسّمَت العلاقةَ مع لبنان بحدودٍ تنتهي عند الحدودِ البرية.. وبربطةِ عنقٍ تُلغي ما قبلها من عصبة الرأس.. شكلاً كان احمد الشرع يتدرج الى المدَنية سالكاً طريقَ رجلِ الدولة التي انقلبت على تنظيمِ الدولة.. وقدم رجلُ سوريا الاول خطاباً شرعياً تجاه لبنان لناحية احترامِ سيادتِه وعدمِ التدخلِ في شؤونِه قائلاً : إننا نقف على مسافةٍ واحدة من الجميع في لبنان ولن تكون هناك حالة تدخلٍ سلبيٍ على الاطلاق
صرح مصدر أمني لقناة "الجديد" بأن الجيش الإسرائيلي، خلال تحقيقه مع المواطن اللبناني مهدي شموط بعد يومين من اختطافه، قام بتسليمه إلى السلطات اللبنانية وهو في حالة تعذيب واضحة، حيث كان يعاني من كدمات كبيرة في عينه وآثار تعنيف على يده. وأوضح التحقيق الأمني اللبناني أن شموط تم اقتياده إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وهو معصوب العينين.
بعد تداول معلومات حول إطلاق سراح خليل سبليني، منفذ عملية الدهس لشرطي في وسط بيروت، نفت مصادر أمنية هذه المعلومات.وأفادت مراسلة "الجديد" ربى الفرّن، أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقدمت بدعوى ضد خليل سبليني بتهمة محاولة القتل، إثر قيامه بدهس "الدركي" جورج أبو جودة في وسط بيروت أمس، نافية ما يتردد عن إطلاق سراحه. كما أشارت مصادر أمنية لـ "الجديد"، أن قوى الأمن لم تتعرض لأي ضغوطات أو تدخلات سياسية في القضية.