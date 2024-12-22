بالفيديو - هاذا ما قاله الشرع عن مزارع شبعا لـ الجديد

بعد تداول معلومات حول إطلاق سراح خليل سبليني، منفذ عملية الدهس لشرطي في وسط بيروت، نفت مصادر أمنية هذه المعلومات.



وأفادت مراسلة "الجديد" ربى الفرّن، أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تقدمت بدعوى ضد خليل سبليني بتهمة محاولة القتل، إثر قيامه بدهس "الدركي" جورج أبو جودة في وسط بيروت أمس، نافية ما يتردد عن إطلاق سراحه.



كما أشارت مصادر أمنية لـ "الجديد"، أن قوى الأمن لم تتعرض لأي ضغوطات أو تدخلات سياسية في القضية.