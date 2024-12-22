مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ وهلق شو: البعض ظن أنه سيكون هناك مجازر في بعض المناطق السورية ولكن تبين أن هناك شعباً يرفض العدالة الانتقامية والوضع أفضل بكثير مما كان عليه سابقا