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معلومات الجديد: القوى السياسية تنتظر الايام الاخيرة التي تسبق الاستحقاق الرئاسي لاعلان موقفها وسط مواقف اصبحت شبه ناضجة
معلومات الجديد: "القوات" ترفض المتاجرة بترشيح جعجع لابتزاز الثنائي الشيعي والتقاطع معه على رئيس
معلومات الجديد: "القوات" ترفض المتاجرة بترشيح جعجع لابتزاز الثنائي الشيعي والتقاطع معه على رئيس
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خاص الجديد
سلسلة من التوقعات لعام 2025 مع سارة حسين في حلقة جديدة من "مع تمام" الآن على الجديد
2024-12-31 | 11:17
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سلسلة من التوقعات لعام 2025 مع سارة حسين في حلقة جديدة من "مع تمام" الآن على الجديد
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سلسلة من التوقعات لعام 2025 مع سارة حسين في حلقة جديدة من "مع تمام" الآن على الجديد
خاص الجديد
محليات
التوقعات
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ما هو أكبر حيوان على اليابسة ؟ شاركونا أجوبتكم بالتعليقات مع هاشتاغ #خلي_عينك_عالجديد وما بتكونوا إلا من الرابحين!
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معلومات الجديد: "القوات" ترفض المتاجرة بترشيح جعجع لابتزاز الثنائي الشيعي والتقاطع معه على رئيس
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13:29
معلومات الجديد: "القوات" ترفض المتاجرة بترشيح جعجع لابتزاز الثنائي الشيعي والتقاطع معه على رئيس
2024-12-28
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2024-12-16
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2024-12-10
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2024-11-24
ملحم خلف للجديد: سأبقى في مجلس النواب وحمايته تكون من خلال حضور 128 نائباً وانتخاب رئيس
بالفيديو
بالفيديو
13:16
مقدمة النشرة المسائية 31-12-2024
02:46
من الهابي - الحازمية.. الجديد معكن اليوم ليكون ربحكن أكيد و #خلي_عينك_عالجديد
02:10
أول رابح اليوم 10 مليون ليرة وممكن يوصل لـ 100 مليون... إتصلوا فينا اليوم على الرقم 05454745 وعالأكيد حتكونوا ربحانين
01:49
أمل طالب وصلت على ستوديو الجديد بالحازمية... اتصلوا فينا اليوم على الرقم 05454745 لتربحوا معنا #خلي_عينك_عالجديد
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اليوم ما في حدا خسران ولا زعلان والربح عم بكون للكل.. #خلي_عينك_عالجديد والربح أكيد
13:57
مقدمة النشرة المسائية 30-12-2024
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