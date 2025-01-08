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مراسل الجديد: انتهاء اجتماع القوات والموفد الفرنسي جان إيف لودريان المنعقد في معراب
مراسل الجديد: انتهاء اجتماع القوات والموفد الفرنسي جان إيف لودريان المنعقد في معراب
النائب بلال عبدالله لـ'الجديد': نحاول تلمس احتياجات البلد ولذلك قررنا دعم قائد الجيش بهدف تأمين أرضية داخلية قوية تساهم في ضمان الغطاء العربي والدولي لمساعدة لبنان
النائب بلال عبدالله لـ'الجديد': نحاول تلمس احتياجات البلد ولذلك قررنا دعم قائد الجيش بهدف تأمين أرضية داخلية قوية تساهم في ضمان الغطاء العربي والدولي لمساعدة لبنان
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2025-01-08 | 04:32
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أحمد الخير لـ #الجديد: نحن أمام مرحلة مفصلية وبأمس الحاجة إلى حكمة الرئيس بري في مقاربة وجهات النظر وعودة الموفد السعودي إلى لبنان دليل حرص المملكة على المصلحة اللبنانية
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خاص الجديد
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