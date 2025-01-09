النائب جورج عقيص لـ الجديد: خضعنا لإرادة الشعب اللبناني وكل ما يُقال عن المخالفة الدستورية هو اجتهادات

النائب ميشال دويهي لـ "الجديد": الصخب الحاصل في الحياة السياسية اللبنانية غير مألوف وما فعله بري في إدارة الجلسات السابقة لم يكن على مسافة واحدة من جميع الكتل النيابية وبالتالي فإن سلوكه غير صحيح