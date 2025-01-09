رئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان السفير إد غبريال لـ "الجديد": لبنان لديه رئيس كفوء سيقوده بشكل مناسب والولايات المتحدة لم تعبر عن رأيها في الرئيس بل لعبت دور الشريك مع لبنان