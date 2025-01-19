فياض لـ"وهلق شو": البنك الدولي وافق على مشروع دعم قطاع الطاقة في لبنان وسيكون المشروع الأول من نوعه الذي يدعمه بناء على الإشادة بالاصلاحات التي نُفذت بالقطاع