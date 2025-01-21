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سلام من بعبدا: المهام كبيرة والحكومة الجديدة لن تستغرق وقتاً لتشكيلها
سلام من بعبدا: المهام كبيرة والحكومة الجديدة لن تستغرق وقتاً لتشكيلها
الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة ونعمل دون كلل مع رئيس الجمهورية كما أؤكد التزامي بتشكيلها وفقاً للآلية الدستورية
الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة ونعمل دون كلل مع رئيس الجمهورية كما أؤكد التزامي بتشكيلها وفقاً للآلية الدستورية
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مراسل الجديد: الرئيس عون يلتقي في هذه الأثناء السيدة بهية الحريري
2025-01-21 | 06:50
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مراسل الجديد: الرئيس عون يلتقي في هذه الأثناء السيدة بهية الحريري
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مراسل الجديد: الرئيس عون يلتقي في هذه الأثناء السيدة بهية الحريري
خاص الجديد
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الحريري
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مراسل الجديد: لقاء سيجمع رئيس الجمهورية جوزاف عون مع الرئيس المكلف نواف سلام عند الساعة 6 للتشاور حول ما وصلت اليه اتصالات تأليف الحكومة
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