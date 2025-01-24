مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة لـ #الجديد: عدنا إلى نقطة الصفر والتعثر حكومي سيد الموقف وكل المفاوضات صارت بحكم الملغاة بعدما ساد مبدأ وحدة المعايير بين الكتل