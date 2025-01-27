مراسلة الجديد: أهالي حولا ينتظرون في حي الدير رفقة عناصر الجيش اللبناني والجرافات كي يتمكنوا من الدخول إلى البلدة وسط تحذيرات من جيش العدو بإطلاق النار على أي محاولة للتقدم