جريمة فاريّا.. عائلة "خليل" تكشف لـ"الجديد" القصة الكاملة

بعد الجريمة المروّعة في فاريا بسبب أفضلية مرور، والتي راح ضحيتها الشاب خليل خليل من مواليد 2005، التقت "الجديد" بعائلة خليل التي كشفت تفاصيل الحادث المأساوي.







