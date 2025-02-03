معلومات الجديد: تكتل الاعتدال سيصدر بياناً عالي اللهجة حول مطالبته بحقيبة لمنطقة الشمال ويهدد بحجب الثقة

وَقَعتِ الحربُ التجاريةُ الثانية بين أميركا طَرَفاً أَوَّل.. كندا وأوروبا والصين والمكسيك في الطرفِ الثاني، وافتُتح الإثنين على نزولِ سلاحِ الضرائبِ الأميركية الى الأسواق، ما هَزَّ العلاقاتِ التجاريةَ واستَنفرَ منطقةَ الأسهمِ والسَّنَداتِ المدفوعة وسُوقِ السيارات وارتَفَعتْ أسعارُ النِفط وقَفزتِ العقودُ الآجِلة للخامِ الأميركي، وبدأت أميركا نفسَها بتحمّلِ آلامٍ اقتصاديةٍ فرضَها رئيسُها، وحَذرتِ المديرةُ العامة لمنظمةِ التجارةِ العالمية من العواقبِ الوخيمة للحروبِ التجارية، فيما انعَقَدت قِمةٌ أوروبية لتعلِنَ أنَّ الحربَ الجمركيةَ مُضرَّةٌ لأميركا وأوروبا والمحارِبُ الأولُ لقرارات ترامب كان رئيسَ وزراء كندا جاستن ترودو شاهِراً سلاحَ المعاملةِ بالمِثل ومعلِناً أن كندا ستفرِضُ رسوماً جمركية بنسبةِ خمسةٍ وعشرينَ في المئة على سِلعٍ أميركية اعتباراً من يوم الثلاثاء مهدِّداً بقطع النِفط والغاز عن الولاياتِ المتحدة