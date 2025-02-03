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خاص الجديد

معلومات الجديد: تكتل الاعتدال سيصدر بياناً عالي اللهجة حول مطالبته بحقيبة لمنطقة الشمال ويهدد بحجب الثقة

2025-02-03 | 10:58
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معلومات الجديد: تكتل الاعتدال سيصدر بياناً عالي اللهجة حول مطالبته بحقيبة لمنطقة الشمال ويهدد بحجب الثقة
معلومات الجديد: تكتل الاعتدال سيصدر بياناً عالي اللهجة حول مطالبته بحقيبة لمنطقة الشمال ويهدد بحجب الثقة
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معلومات الجديد: تكتل الاعتدال سيصدر بياناً عالي اللهجة حول مطالبته بحقيبة لمنطقة الشمال ويهدد بحجب الثقة

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