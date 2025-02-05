معلومات الجديد: توجه نحو حل عقدة وزارات "القوات" بمنحها الخارجية والطاقة والإتصالات وهناك تفاوض على حقيبة رابعة

معلومات الجديد: في الحصة المسيحية فاذا اعتمدت قاعدة الوزير الواحد مقابل 5 نواب فالقوات تطالب بـ 4 وزراء من ضمنهم تطالب القوات بحقيبتي الخارجية والطاقة