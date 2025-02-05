النائب وليد البعريني لـ الجديد: "ما بقى بدنا شي خلصنا" وسنقف في وجه الرئيس المكلّف نواف سلام علناً من الليلة فصاعداً و"لن نقف على بابه ولا على باب غيره بعد اليوم"

حكومة الرئيس نواف سلام أصبحت قريبة من التأليف، حيث أسهمت التفاهمات مع الثنائي الشيعي و"القوات اللبنانية" في حلحلة العقد الأساسية.



ووفق معلومات "الجديد" تم استبعاد "التيار الوطني الحر" وحرمانه من الحقائب الوزارية.



كما تم تخصيص وزارة الخارجية ووزارة الطاقة لـ"القوات"، مع احتمال تخصيص الصناعة أو الاقتصاد لأحد أفرادهم.



امّا الثنائي الشيعي حصل على وزارات المالية، الصحة، البيئة، والعمل، بينما الحقيبة الخامسة ما تزال بين الصناعة والتنمية الإدارية.



الحقائب أسماء الوزراء:



