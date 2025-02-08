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خاص الجديد - من هو متسلق الجبال رائد شرف الدين؟

2025-02-08 | 04:15
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خاص الجديد - من هو متسلق الجبال رائد شرف الدين؟
خاص الجديد - من هو متسلق الجبال رائد شرف الدين؟

قادت اتصالات الليل وصولاً حتى الفجر الى تقدم اسم الخبير المصرفي رائد شرف الدين كوزير شيعي خامس في حكومة نواف سلام ،وشارك في الاتصالات الحزب التقدمي الاشتراكي بواسطة النائب وائل ابو فاعور.

ولم يطلع الصباح حتى " نُبشت" محاضر قضائية وقرارات صادرة بحق شرف الدين  وتبرز انه  ملاحق امام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان بجرائم الاثراء غير المشروع والتزوير واستعمال المزور . 
 
 
 
 و شغل شرف الدين سابقاً منصب النائب الأول لحاكم مصرف لبنان في ولاية سبقت تعيين حاكم المصرف المركزي بالانابة وسيم منصوري خلفا له حينها، وقد شغل المنصب من نيسان 2009 حتى أذار 2019 .
وقد تولّى الإشراف على كلّ من مديريّة العمليات النقديّة، ومديرية المصارف، وشبكة الفروع. ساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة في لبنان ضمن اشرافه على مديريّة تكنولوجيا المعلومات.
وكان عضواً في المجلس المركزي لمصرف لبنان ، ولجنة السوق المفتوحة، ولجنة استثمار الاحتياطات؛ ورئيس كلّ من لجنة الشمول المالي، ولجنة إدارة أمن المعلومات، واللجنة الناظمة للمصارف الإسلاميّة.
كما شغل مناصب رفيعة محليًّا ودوليّا لا سيما بين العامين 2009 و2019 منها المحافظ المناوب عن لبنان في مجلسَيّ صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي،  و عضو لجنة التحكيم في “جائزة الامتياز اللبناني” في هيئات القطاعَيْن العام والخاص، وهو برنامج مموّل من الاتّحاد الأوروبي .
اضافة الى منصب المدير التنفيذي عن مجموعة المشرق العربي في مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد العربي، ونائب رئيس اللجنة الفاحصة للسلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان بين 2015 و2019 .
وبين عامي 2010 و2014 كان عضوا في اللّجنة المنبثقة عن مجلس الوزراء اللبناني لاختيار القيادات الإداريّة في القطاع العام.
وشرف الدين ابن الأديب المربي الراحل السيد حسين شرف الدين، جدّه الامام السيد عبد الحسين شرف الدين.
هو نجل شقيقة الامام موسى الصدر السيدة رباب الصدر شرف الدين .
وتولى مناصب تنفيذية عدة في مصارف تجارية في لبنان والإمارات العربية المتحدة قبل انضمامه إلى المصرف المركزي.
كما شغل شرف الدين سابقاً منصب رئيس للمجلس الاستشاري لبرنامج التأهيل العالمي في التمويل الإسلامي (IFQ) بالتعاون مع معهد الأوراق المالية والاستثمار في المملكة المتحدة،  وكان عضوًا في العديد من اللجان الحكومية والاقتصادية في لبنان.
وشارك في أبحاث ومحاضرات حول الحوكمة، التنمية الاقتصادية، وإدارة النزاعات في جامعات ومؤسسات دولية مثل هارفارد، ستانفورد، وكولومبيا.

نال شهادتَيْ الماجستير والبكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كارولينا الشمالية – الولايات المتّحدة الأميركيّة. وقد شارك في عدّة برامج متخصّصة للمدراء التنفيذيين في مجالات القيادة والاستراتيجيّات في جامعات هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والاقتصاد السلوكي في كلية لندن للاقتصاد.

من هواياته المفضّلة تسلّق الجبال؛ وقد تسلّق العديد منها، أهمها كيليمانجارو (تنزانيا)، وأرارات (تركيا)، ومونتي روزا (الألب)، وتوبقال – الأطلس (المغرب)، وقمم لبنان العشر، وجبل شمس (عُمان).
 
 
 
خاص الجديد - من هو متسلق الجبال رائد شرف الدين؟

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