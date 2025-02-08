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خاص الجديد
معلومات الجديد: تعيين الدكتور بول مرقص وزيرا للإعلام في الحكومة الجديدة
2025-02-08 | 08:55
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معلومات الجديد: تعيين الدكتور بول مرقص وزيرا للإعلام في الحكومة الجديدة
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