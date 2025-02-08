بالفيديو: بشرى للبنانيين من وزير العمل الجديد

في أول مقابلة له، تحدث وزير العمل في الحكومة اللبنانية محمد حيدر لـ "الجديد" عن الخدمات المطلوب تقديمها للبنانيين، بالإضافة إلى ملف الحد الأدنى للأجور.