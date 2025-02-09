نائب رئيس "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان" نجاد فارس لـ "وهلق شو": هناك نية جدية لإصلاح لبنان وأميركا ليست ضد الطائفة الشيعية إنما هي ضد الحرب وهي مستعدة لتقديم المساعدة