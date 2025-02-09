رئيس تحرير موقع 180 بوست، حسين أيوب لـ "وهلق شو": تشكيل الحكومة هو تعبير عن موازين القوى التي ظهرت بعد حرب 7 أكتوبر ولبنان أصبح بالنسبة لأميركا "ملفاً أميركياً بامتياز" اليوم