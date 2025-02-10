مصادر سياسية لـ #الجديد: البيان الوزاري سيرتكز على خطاب القسم واتفاق الطائف واتفاق الهدنة وليس بعيداً عن مضمون ميثاق الامم المتحدة بمادتها الحادية والخمسين الرامي بتحرير الأرض من الاحتلال الاسرائيلي