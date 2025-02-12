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خاص الجديد

معلومات الجديد: حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامه والمحاميان ميكي تويني ومروان عيسى الخوري يمثلون أمام قاضي التحقيق بلال حلاوي لاستجوابهم في ملف حساب الاستشارات

2025-02-12 | 02:39
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معلومات الجديد: حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامه والمحاميان ميكي تويني ومروان عيسى الخوري يمثلون أمام قاضي التحقيق بلال حلاوي لاستجوابهم في ملف حساب الاستشارات
معلومات الجديد: حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامه والمحاميان ميكي تويني ومروان عيسى الخوري يمثلون أمام قاضي التحقيق بلال حلاوي لاستجوابهم في ملف حساب الاستشارات
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معلومات الجديد: حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامه والمحاميان ميكي تويني ومروان عيسى الخوري يمثلون أمام قاضي التحقيق بلال حلاوي لاستجوابهم في ملف حساب الاستشارات

خاص الجديد

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"من كادرِ الصورة التَّذكارية الى مزاولة المهنة".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

اقرأ ايضا في خاص الجديد

"من كادرِ الصورة التَّذكارية الى مزاولة المهنة".. إليكم مقدمة النشرة المسائية
13:01

"من كادرِ الصورة التَّذكارية الى مزاولة المهنة".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

خرجَ الوزراءُ من كادرِ الصورة التَّذكارية مباشَرَةً الى مزاولةِ المهنة، فتوزَّعوا بين لجنةِ صياغةِ البيانِ الوَزاري ومَهامِّ التسليمِ والتسلمِ المستمرة تِباعاً، وقبل انطلاقتِهم الأولى تَزَوَّد اربعةٌ وعشرون وزيراً بوصايا حَمَلت مرسوماً جُمهورياً شَفهياً، إذ توجَّه اليهم الرئيس جوزاف عون باتِّباعِ ثوابتَ غيرِ قابِلةٍ للنَّقض: انتم خدّامُ الشعبِ وليس العكس، لا تعطيل، عدمُ انتقادِ الدولِ الشقيقة والصديقة وعدمُ استخدامِ لبنانَ كمِنصّةٍ لانتقادها، انتماؤكم ووَلاؤُكم هو للدولة وليس لأيِّ جهةٍ اخرى وارفَعُوا التحصيناتِ في الشوارع والتي تُحيطُ بوِزاراتِكم.

13:01

"من كادرِ الصورة التَّذكارية الى مزاولة المهنة".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

خرجَ الوزراءُ من كادرِ الصورة التَّذكارية مباشَرَةً الى مزاولةِ المهنة، فتوزَّعوا بين لجنةِ صياغةِ البيانِ الوَزاري ومَهامِّ التسليمِ والتسلمِ المستمرة تِباعاً، وقبل انطلاقتِهم الأولى تَزَوَّد اربعةٌ وعشرون وزيراً بوصايا حَمَلت مرسوماً جُمهورياً شَفهياً، إذ توجَّه اليهم الرئيس جوزاف عون باتِّباعِ ثوابتَ غيرِ قابِلةٍ للنَّقض: انتم خدّامُ الشعبِ وليس العكس، لا تعطيل، عدمُ انتقادِ الدولِ الشقيقة والصديقة وعدمُ استخدامِ لبنانَ كمِنصّةٍ لانتقادها، انتماؤكم ووَلاؤُكم هو للدولة وليس لأيِّ جهةٍ اخرى وارفَعُوا التحصيناتِ في الشوارع والتي تُحيطُ بوِزاراتِكم.

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