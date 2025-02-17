معلومات الجديد: سيكون لرئيس الجمهورية موقف رسمي غداً وسيصدر عنه بيان بعد انسحاب جيش العدو من المناطق المحتلة

تَنسحبُ اسرائيل غداً من قرى الجنوب الحدودية لكنها تتركُ على سطوحِها وتلالِها بؤراً أمنيةً للاحتلال والاحتكاك كلما اشتَبَهت بتحركٍ في هذه القرى وصولاً الى جنوبي نهر الليطاني . خمسُ نِقاطٍ نارية ستزرعُها اسرائيل بُنْيَةً عسكريةً فوقية تشرِفُ من دون انْ تحدِّدَ مدةَ اقامتِها في " العلالي " وبعدما كانت تُستخدم عبارة ُ" حتى إشعارٍ آخر " قررتِ اليومَ احتلالَ هذا المصطلح وتأبيدَه والاعلانَ ان الجيشَ الإسرائيلي يستعدُّ للبقاءِ فترةً طويلة في النِقاط الخمس في لبنانحتى يتَّضحَ أنه لم يعدْ هناك نشاطٌ لحزبِ الله جنوبَ الليطاني