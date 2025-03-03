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معلومات الجديد: الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة نُقل مجدداً إلى مستشفى بنحس رفعاً لأي مسؤولية نتيجة أية مضاعفات محتملة علماً أنه خضع لعملية قسطرة في القلب قبل أسابيع ووضعه الصحي مستقر
2025-03-03 | 13:07
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معلومات الجديد: الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة نُقل مجدداً إلى مستشفى بنحس رفعاً لأي مسؤولية نتيجة أية مضاعفات محتملة علماً أنه خضع لعملية قسطرة في القلب قبل أسابيع ووضعه الصحي مستقر
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