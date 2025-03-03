معلومات الجديد: الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة نُقل مجدداً إلى مستشفى بنحس رفعاً لأي مسؤولية نتيجة أية مضاعفات محتملة علماً أنه خضع لعملية قسطرة في القلب قبل أسابيع ووضعه الصحي مستقر