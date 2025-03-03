معلومات الجديد: انتهاء الاجتماع بين رئيس الجمهورية جوزاف عون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الذي يقيم الان مأدبة عشاء تكريماً لعون في قصر اليمامة

معلومات الجديد: لقاء سيجمع عون مع الامير محمد بن سلمان عند العاشرة مساءً يليه مأدبة عشاء يقيمها ولي العهد السعودي تكريماً لرئيس الجمهورية في الديوان الملكي بقصر اليمامة