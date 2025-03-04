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خاص الجديد

الأسرى اولوية عون

2025-03-04 | 12:48
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الأسرى اولوية عون
الأسرى اولوية عون

مع انتهاء فعاليات القمة العربية عند التاسعة من مساء الثلاثاء، يغادر رئيس الجمهورية جوزاف عون العاصمة المصرية صباح الأربعاء عائدا الى بيروت، لتبدأ معالجة الملفات الداخلية بدءا من أولوية التعيينات في المراكز المالية والأمنية الشاغرة.

وعن كلمة الرئيس  جوزاف عون في القمة والتي تناولت  تحرير الأرض واستعادة  الاسرى والإنسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، قالت مصادر متابعة لمشاركة الرئيس في القمة ل "الجديد" إن كلامه لم يأت من فراغ،  وإن الرئيس وفي مسعى بعيد عن الأضواء وعبر قنوات دبلوماسية دولية، يصر على إنجاز هذا الملف الذي يتصدر قائمة أولوياته".
 وعلى خط آخر وبعدما نقل موقع إكسيوس أن الخارجية الأميركية رفعت التجميد عن  خمسة وتسعين مليون دولار من المساعدات العسكرية للبنان،  تؤكد المصادر نفسها أنه ومنذ البداية  لا قرار بحجب  أية مساعدات عسكرية للبنان خاصة أن المجتمع الدولي يعول على دور الجيش ومهامه في المرحلة المقبلة أما أول الاستحقاقات الحكومية - الرئاسية  فسيتم الكشف عنها مع عودة الرئيس وجلسة مجلس الوزراء، والتعيينات المالية والأمنية التي يفترض أن توضع على نار حامية من خارج جدول الاعمال.  
الأسرى اولوية عون

خاص الجديد

لبنان

جوزاف عون

القاهرة

القمة العربية الاسرى اولوية عون

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