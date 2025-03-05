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خاص الجديد

من سيحكم مصرف لبنان؟

2025-03-05 | 13:30
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من سيحكم مصرف لبنان؟
من سيحكم مصرف لبنان؟

قبل ساعات من أولى جلسات مجلس الوزراء بعد نيل الثقة، تركز الأنظار على ملف التعيينات. ورغم أن جدول الأعمال يتضمن 23 بندًا عاديًا، فإن ملف التعيينات غير مطروح، ومن المحتمل أن لا يكون على جدول الأعمال في حال تم التطرق إليه من خارج جدول الأعمال، في انتظار التشاور بين الرئاسات الثلاث.

وفي المقابل، وبعد تواصل مع غالبية الأسماء المطروحة للمراكز المالية أو الأمنية، لم يتبلغ أيٌّ منهم بالتعيين أو الإقصاء، ويبقى الوضع قيد الانتظار. ورغم الحديث عن إمكانية تعيين قائد للجيش واستكمال التشاور في المواقع الأخرى، فإن الساعات المقبلة قد تحمل مستجدات.

وفي سياق متصل، تداول إعلاميون متخصصون في الشأن المالي اسم كريم سعيد لحاكمية مصرف لبنان، لكن مصادر مقربة منه أكدت أنه لا يزال في الإمارات، يزاول عمله المصرفي، ولم يتبلغ بطرح اسمه للحاكمية، ولا حتى تواصل معه أيٌّ من السياسيين. كما أنه لا يملك حسابًا في أي من المصارف اللبنانية.

من سيحكم مصرف لبنان؟

خاص الجديد

محليات

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كريم سعيد

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الحكومة اللبنانية

مجلس الوزراء

التعيينات اللبنانية

المصرف المركزي

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