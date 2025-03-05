من سيحكم مصرف لبنان؟

وفي المقابل، وبعد تواصل مع غالبية الأسماء المطروحة للمراكز المالية أو الأمنية، لم يتبلغ أيٌّ منهم بالتعيين أو الإقصاء، ويبقى الوضع قيد الانتظار. ورغم الحديث عن إمكانية تعيين قائد للجيش واستكمال التشاور في المواقع الأخرى، فإن الساعات المقبلة قد تحمل مستجدات.

وفي سياق متصل، تداول إعلاميون متخصصون في الشأن المالي اسم كريم سعيد لحاكمية مصرف لبنان، لكن مصادر مقربة منه أكدت أنه لا يزال في الإمارات، يزاول عمله المصرفي، ولم يتبلغ بطرح اسمه للحاكمية، ولا حتى تواصل معه أيٌّ من السياسيين. كما أنه لا يملك حسابًا في أي من المصارف اللبنانية.