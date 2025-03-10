معلومات الجديد: الجانب الاسرائيلي سيُعيد في الساعات المقبلة الجندي اللبناني الذي أسره بعد جهود قام بها الجانب اللبناني عبر اليونيفيل

معلومات الجديد: الاتصالات استكملت بعد انتهاء اللقاء الثلاثي في بعبدا الا أنه حتى اللحظة لم تتكشف ملامح حلحلة جديدة تعيد الرؤساء الثلاثة الى قصر بعبدا في الساعات المقبلة