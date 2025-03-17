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مراسلة الجديد: تجدد الإشتباكات على الحدود اللبنانية - السورية والجيش يرد على مصادر النيران
2025-03-17 | 10:50
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مراسلة الجديد: تجدد الإشتباكات على الحدود اللبنانية - السورية والجيش يرد على مصادر النيران
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مراسلة الجديد: تجدد الإشتباكات على الحدود اللبنانية - السورية والجيش يرد على مصادر النيران
خاص الجديد
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الجديد:
الإشتباكات
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مراسل الجديد: سقوط قذيفتين على بلدة القصر شمال الهرمل مصدرهما الجانب السوري (محيط القصير)
مصادر أمنية ل الجديد: لا صحة للمعلومات المتداولة عن إنسحاب الجيش اللبناني من بعض النقاط المحيطة في الهرمل
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مراسلة الجديد: القوات السورية دخلت الجزء السوري من بلدة حوش السيد علي ولم تدخل الحدود اللبنانية
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12:56
مراسلة الجديد: القوات السورية دخلت الجزء السوري من بلدة حوش السيد علي ولم تدخل الحدود اللبنانية
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