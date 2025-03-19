تابعوا حلقة جديدة من مسلسل "البطل" الآن على الجديد

المبعوث الأميركي: التقرير الذي يزعم أن المبعوث الخاص ويتكوف التقى بمسؤول لبناني لم يُذكر اسمه في الدوحة هو تقرير كاذب ومضلل

المبعوث الأميركي: التقرير الذي يزعم أن المبعوث الخاص ويتكوف التقى بمسؤول لبناني لم يُذكر اسمه في الدوحة هو تقرير كاذب ومضلل