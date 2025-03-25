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خاص الجديد

"بدي راس عماد".. تساؤلات حول "الاستعجال" في التخلص من كريدية بأوجيرو

2025-03-25 | 06:57
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&quot;بدي راس عماد&quot;.. تساؤلات حول &quot;الاستعجال&quot; في التخلص من كريدية بأوجيرو
"بدي راس عماد".. تساؤلات حول "الاستعجال" في التخلص من كريدية بأوجيرو

أفادت مصادر خاصة لـ"الجديد" أن المدير العام لهيئة أوجيرو، عماد كريدية، تفاجأ بالإجراء الذي اتخذه وزير الاتصالات، خاصة أنه خارج البلاد في إجازة معلنة. وتشير المعلومات إلى أن عقد كريدية ينتهي في تشرين الأول المقبل، ما يثير تساؤلات حول سبب الاستعجال في إنهاء مهامه في هذا التوقيت.

كما تكشف المصادر أن رئيس الحكومة تواصل مع كريدية وأبدى رغبته في لقائه هذا الأسبوع، بعدما تبين أن الوزير قد تلقى معطيات غير دقيقة بشأن الوضع. في الوقت نفسه، يتابع رئيس لجنة الاتصالات الملف عن كثب.

وتشير المصادر المطلعة إلى أن الوزير لم ينتظر استكمال الآلية القانونية المعتادة، ما أثار تساؤلات حول دوافع القرار وتوقيته. كما تؤكد المصادر أن الوزير كان قد حسم موقفه مسبقًا، وكان مصممًا على إنهاء مهام كريدية بأي وسيلة، وفق تعبير أحد المقربين "بدي راس عماد".

"بدي راس عماد".. تساؤلات حول "الاستعجال" في التخلص من كريدية بأوجيرو

خاص الجديد

محليات

عماد كريدية

أوجيرو

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