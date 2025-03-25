جولة لـ "لودريان" في لبنان.. ما تفاصيلها؟

وتشمل الجولة نقاشات حول مهمة حاكم مصرف لبنان الجديد والوضع الأمني في الجنوب، بالإضافة إلى تشكيل اللجان المشتركة تأكيدًا على دعم الموقف اللبناني والانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان.

وفي المعلومات، يكمل لودريان عمله يوم الخميس في لقاءات ستُعقد مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة، بهدف إعادة إعمار لبنان وتطبيق مسار إصلاحات صندوق النقد الدولي.