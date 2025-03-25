"المرجِعيةُ السياسية حَسمتِ الحاكمية".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

المرجِعيةُ السياسية حَسمتِ الحاكمية، و"بصناعةٍ محلية" لم تَخْلُ من مقبِّلاتٍ خارجية، قِوامُها التوافقُ بين الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري. انخفضت أسهم جهاد أزعور وصولاً إلى شطبِ اسمِه من سوق التداول ، وارتفع كريم سعيد كحاكمٍ بأمرِ المصرف. ومعه جرى ضخُّ سيولةٍ إسمية في البورصة بإضافة كلٍّ من جميل باز وإدي الجميل إلى لائحة المرشحين من خارج المَلاك السياسي. في ساعات ما قبلَ جلسةِ مجلس الوزراء أفادت معلوماتُ الجديد بأن مجلسَ الورزاء يتجهُ الى تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان في جلسة الخميس من ضِمنِ ثلاثةِ أسماءٍ رفَعها وزيرُ المال ياسين جابر وتبلَّغَت بها رئاسةُ الجمهورية، وذلك بعد لقاءٍ جمَعَ بري ووزيرَ المال للتشاور. أما رئيسُ الحكومة نواف سلام فلم تُفلِحْ مساعِيْهِ مع سمير عساف لثنيِه عن قرارِه عدمَ الترشحِ للحاكمية وبحَسَبِ المعلومات فإن عساف آثَرَ الابتعادَ عن المشهد المالي اللبناني.