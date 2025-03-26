الصحافي داوود رمال لـ #الجديد: هناك حرص سعودي وأميركي على مسألة إنجاح السلطة الجديدة في لبنان وعدم تعثرها وتحقيقها إنجازات مُطمئنة داخلياً وخارجياً

العودة الى الأعلى مصادر وزير الدفاع للجديد: زيارة الوفد الأمني برئاسة الوزير ميشال منسى إلى سوريا التي كانت مقررة اليوم أرجئت بطلب من السلطات السورية