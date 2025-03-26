بالصوت والصورة: ما دار بين لودريان وبرّي؟

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
قبل ساعات من جلسة مجلس الوزراء التي من المفترض أن تخرجَ بحاكم جديد لمصرف لبنان ورَغم تكتمٍ شديد يسود الاوساطَ السياسية تقول مصادرُ حكوميةٌ للجديد إنه لا توافق أقلُّه حتى الان وإذا استمر هذا التباينُ قد يتجهُ مجلسُ الوزراء الى التصويت في جلسة الخميس.
افادت معلومات الجديد الى ان الاجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم في دمشق بين وزير الدفاع اللبناني ونظيره السوري تم نقله ليوم غد على أن يعقد في مدينة جدة بوساطة سعودية