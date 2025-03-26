بالصوت والصورة: ما دار بين لودريان وبرّي؟

قبل ساعات من جلسة مجلس الوزراء التي من المفترض أن تخرجَ بحاكم جديد لمصرف لبنان ورَغم تكتمٍ شديد يسود الاوساطَ السياسية تقول مصادرُ حكوميةٌ للجديد إنه لا توافق أقلُّه حتى الان وإذا استمر هذا التباينُ قد يتجهُ مجلسُ الوزراء الى التصويت في جلسة الخميس.