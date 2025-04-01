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الرئيس عون: التمادي الإسرائيلي في عدوانيته يقتضي منا المزيد من الجهد لمخاطبة أصدقاء لبنان في العالم، وحشدهم دعماً لحقنا في سيادة كاملة على أرضنا
الرئيس عون: التمادي الإسرائيلي في عدوانيته يقتضي منا المزيد من الجهد لمخاطبة أصدقاء لبنان في العالم، وحشدهم دعماً لحقنا في سيادة كاملة على أرضنا
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خاص الجديد
مراسل الجديد: 3 إصابات على الأقل جراء الغارة على الضاحية الجنوبية
2025-03-31 | 21:06
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مراسل الجديد: 3 إصابات على الأقل جراء الغارة على الضاحية الجنوبية
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الليلة "مع وديع" ما حدا خسران .. ذهب وسيارات وكاش وجوائز قيّمة لا تصدق كونوا كتار وناطرينكن بـ Beirut Hall
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