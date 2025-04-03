مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق عام بنت جبيل - يارون "منطقة الدورة"

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2025-04-03 | 03:13
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خاص الجديد
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مصادر دبلوماسية لـ "الجديد": من المتوقع أن تكون زيارة مورغان أورتاغوس عالية السقف بخصوص التزام لبنان باتفاق وقف النار والا ستدعم اسرائيل في حق الدفاع عن النفس
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