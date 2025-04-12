الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
17
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
06:33
"رياح عاتية" تلغي أكثر من 400 رحلة!
02:58
حبوب مخدّرة ودعارة.. الحواجز الظرفيّة بالمرصاد
02:36
الوفد الإيراني في مسقط (فيديو)
00:50
طقس أحد الشعانين في لبنان.. ماطر أو مشمس؟
00:48
الصين تطور أول طائرة إنقاذ مسيرة في العالم
خاص الجديد
هنا بيروت - سيمون أبو فاضل - الحلقة الكاملة
2025-04-12 | 09:27
A-
A+
هنا بيروت - سيمون أبو فاضل - الحلقة الكاملة
مقالات ذات صلة
هنا بيروت - علي كمون - الحلقة الكاملة
هنا بيروت - رازي الحج - الحلقة الكاملة
هنا بيروت - مروان شربل - الحلقة الكاملة
هنا بيروت - سيمون أبو فاضل - الحلقة الكاملة
خاص الجديد
هنا بيروت
لبنان
العودة الى الأعلى
مراسلة الجديد تتابع وقائع جلسة الحكومة
ليش سكرتوا ملف البواخر؟ أين أصبح الملف قضائيا
اقرأ ايضا في خاص الجديد
07:01
مراسلة الجديد: مجلس الوزراء أقر مشروع قانون لاعادة هيكلة القطاع المصرفي
07:01
مراسلة الجديد: مجلس الوزراء أقر مشروع قانون لاعادة هيكلة القطاع المصرفي
06:22
سهرة مش عادية بتنطلق الليلة باول حلقة من الموسم الثاني من "مع رابعة" الساعة 20:40 على الجديد
06:22
سهرة مش عادية بتنطلق الليلة باول حلقة من الموسم الثاني من "مع رابعة" الساعة 20:40 على الجديد
03:30
مراسلة الجديد تتابع وقائع جلسة الحكومة
مراسلة الجديد تتابع وقائع جلسة الحكومة
03:30
مراسلة الجديد تتابع وقائع جلسة الحكومة
مراسلة الجديد تتابع وقائع جلسة الحكومة
يحدث الآن
فن
12:35
وسام بريدي يستذكر شقيقه عصام بريدي في ذكرى وفاته
محليات
12:28
"حوار السلاح" لم يبدأ، إلى حين..
محليات
12:20
جابر للجديد: للأسف خلينا الخراب يمتد... التفاصيل في النشرة المسائية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-11-22
زياد الرحباني يعايد والدته السيدة فيروز بعبارات مدمية للقلوب
2025-04-11
إنخفاض في أسعار المحروقات.. كم أصبحت؟
2025-02-16
يسرائيل هيوم عن مصادر أمنية: لم نتلق تعليمات من القيادة السياسية بشأن البقاء في أي نقطة بجنوب لبنان
2025-01-20
ترامب: أميركا سترسل مهمات لكوكب المريخ
2025-04-11
ايران عن المحادثات مع أميركا: سنعطي فرصة للدبلوماسية
2025-02-26
بعد غيابها لأيام.. مسيرات إسرائيلية فوق مناطق لبنانية عدة
بالفيديو
بالفيديو
07:32
مجلس الوزراء أقر قانون إصلاح القطاع المصرفي.. مراسلة الجديد تطلعنا على التفاصيل
03:30
مراسلة الجديد تتابع وقائع جلسة الحكومة
13:09
اول تعليق للاعلامي وضاح عبد ربه بعد الحجز على جميع ممتلكاته
2025-04-11
مقدمة النشرة المسائية 11-04-2025
2025-04-11
الحدث - فراس حمدان -الحلقة كاملة
2025-04-11
قضية إنفجار المرفأ.. الجديد تواكب جلسات الإستجواب
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
04:48
قرض الحسن سيُعاود الدفع.. بهذا التاريخ! (صورة)
محليات
04:48
قرض الحسن سيُعاود الدفع.. بهذا التاريخ! (صورة)
محليات
04:43
جعجع لوزير الطاقة: تهانينا الحارة!
محليات
04:43
جعجع لوزير الطاقة: تهانينا الحارة!
عربي و دولي
06:02
هدد باغتيال ترامب.. توقيف أميركي!
عربي و دولي
06:02
هدد باغتيال ترامب.. توقيف أميركي!
عربي و دولي
05:35
على الحدود اللبنانية.. إصابة جندي اسرائيلي!
عربي و دولي
05:35
على الحدود اللبنانية.. إصابة جندي اسرائيلي!
عربي و دولي
05:29
ماذا قال ترامب قبل المفاوضات مع ايران؟
عربي و دولي
05:29
ماذا قال ترامب قبل المفاوضات مع ايران؟
خاص الجديد
14:35
على طريق المطار.. من حاول إحراق "العهد الجديد"؟
خاص الجديد
14:35
على طريق المطار.. من حاول إحراق "العهد الجديد"؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025