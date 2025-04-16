محمود قماطي لـ الجديد: لسنا في وارد الحوار مع رئيس الجمهورية عبر الإعلام حول الاستراتيجية الدفاعية والعدو ما زال في أرضنا

عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي لـالجديد: نتجاوب مع رئيس الجمهورية في مواقفه أما حديثنا عن "قطع اليد التي تمتد على السلاح" فكان ردًا على الخطاب الاستفزازي الصادر من الداخل