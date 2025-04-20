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العميد منير شحادة لـ وهلق شو: لم يُحسم سبب انفجار الذخائر بألية الجيش وربما ناتج عن صاروخ إسرائيلي
2025-04-20 | 14:58
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العميد منير شحادة لـ وهلق شو: لم يُحسم سبب انفجار الذخائر بألية الجيش وربما ناتج عن صاروخ إسرائيلي
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